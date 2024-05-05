Mersin'de dolu etkili oldu

Yağış nedeniyle Uzuncaburç Mahallesi'ndeki bahçeler ile bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Yağışın çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Gölgeli, "Dolu, fasulye ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Gerekli çalışmaları yapıp durumu yetkililere bildireceğiz." dedi.

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

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