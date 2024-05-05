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        Mersin'de dolu etkili oldu

        Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:56 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:56
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        Mersin'de dolu etkili oldu
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        Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde etkili olan dolu, bazı tarım arazilerine zarar verdi.

        Erdemli'de öğle saatlerinde başlayan dolu, Esenpınar Mahallesi'ndeki tarım alanlarını beyaza bürüdü.

        Yağış nedeniyle açıkta yetiştirilen meyve ve sebzelerde hasar oluştu.

        Mahalle muhtarı Abdurrahman Gölgeli, gazetecilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağını söyledi.

        Yağışın çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Gölgeli, "Dolu, fasulye ile meyve ağaçlarına zarar verdi. Çiftçilerimize geçmiş olsun. Gerekli çalışmaları yapıp durumu yetkililere bildireceğiz." dedi.

        Silifke ilçesinde de aralıklarla yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle Uzuncaburç Mahallesi'ndeki bahçeler ile bazı araçlarda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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