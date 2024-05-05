Mersin ve Hatay'da Paskalya ayinleri düzenlendi

Papasoğlu, yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Ayine Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur ile çok sayıda kişi katıldı.

Ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti.

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