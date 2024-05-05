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        Mersin ve Hatay'da Paskalya ayinleri düzenlendi

        Mersin ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde Paskalya ayinleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 00:11 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:11
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        Mersin ve Hatay'da Paskalya ayinleri düzenlendi
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        Mersin ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde Paskalya ayinleri düzenlendi.

        Akdeniz ilçesindeki Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini Episkopos Arsenios Dahdal yönetti.

        Ayinde ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dua etti.

        Ayine Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur ile çok sayıda kişi katıldı.

        - Hatay

        Hatay İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Doğum, İskenderun Mar Circus Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Dimitri Yıldırım ve Yusuf Nikola Papasoğlu yönetti.

        Papasoğlu, yaptığı konuşmada barış ve kardeşlik mesajı verdi.

        Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde vatandaşlar mum yaktı, ilahiler söyledi.

        Duaların edildiği ayinde Paskalya'ya özgü yumurta tokuşturuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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