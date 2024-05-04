Mersin'de Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da müdürlük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Pehlivan, Mersin'in yüz ölçümünün yüzde 52,7'sinin ormanlık alan olduğunu, yangına karşı 1. derecede hassas kentte bulunduklarını belirtti.

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