Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Mersin'de, Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:18 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, toplantı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında müdürlük binasında yapıldı.

        İlgili yetkililerin katıldığı toplantıda orman yangınlarıyla mücadelede etkinliği artırmak, mevcut önlem, müdahale teknikleri ve ilave stratejilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

        Vali Pehlivan, Mersin'in yüz ölçümünün yüzde 52,7'sinin ormanlık alan olduğunu, yangına karşı 1. derecede hassas kentte bulunduklarını belirtti.

        Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da müdürlük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Toplantı, komisyon kararlarının okunmasının ardından sona erdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Kadına yumruk ve kafa attı! O anlar kamerada! Gasp dehşeti!
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Türkiye'de en çok araç FSM'den geçiyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Elinde fotoğraf! 3 aydır arıyor
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Akaryakıt fiyatlarında yeni dönem
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        Günde ne kadar yağ tüketmek gerekir?
        "Beraberliği kabul etmediler"
        "Beraberliği kabul etmediler"
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        İş yerine silahlı saldırıda kadın ensesinden vuruldu!
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        4,5 aydır bekliyor! Göründü ama...
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        İsveç'te firari PKK'lı, atlara cinsel istismardan tutuklandı
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        Gişelerde en başarılı 10 spor filmi
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Polisin dikkatinden kaçmadı! Oyuncak farenin içinden çıktı!
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Norveç gibi görünse de burası Türkiye
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Berlin, Goebbels'in villasını 'hediye' ediyor
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Güç seninle olsun: Star Wars hakkında 15 şaşırtıcı bilgi!
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        İşte Türkiye'nin karnesindeki son durum
        Kim haklı?
        Kim haklı?
        Erkekler menopoza girseydi
        Erkekler menopoza girseydi

        Benzer Haberler

        Mersin'de devrilen kamyonun şoförü öldü
        Mersin'de devrilen kamyonun şoförü öldü
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden iz yok
        Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden iz yok
        Mersin'de suç şebekesi çökertildi
        Mersin'de suç şebekesi çökertildi
        Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutukla...
        Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutukla...
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu
        Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu