Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın yeni sportif direktörünün Fatih Kavlak olduğu belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Fatih Kavlak kulübümüzün yeni sportif direktörü olmuştur. Fatih Kavlak'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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