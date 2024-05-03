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        Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:12
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        Atakaş Hatayspor'un sportif direktörü Fatih Kavlak oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da sportif direktörlük görevine Fatih Kavlak getirildi.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, takımın yeni sportif direktörünün Fatih Kavlak olduğu belirtilerek, "Daha önce kulübümüzde teknik direktörlük ve sportif direktörlük yapan Fatih Kavlak kulübümüzün yeni sportif direktörü olmuştur. Fatih Kavlak'a hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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