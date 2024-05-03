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        Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:09
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        Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile anlaştı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz teknik direktör Özhan Pulat ile 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Özhan hocamıza ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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