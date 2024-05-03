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        Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

        Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:30
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        Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Mersin'de bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bungalov ev kiralama ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 3 cep telefonu, 4 SIM kart, 2 hard disk, 2 laptop, tablet, pos cihazı, 7 banka kartı, ruhsatsız tabanca, şarjör, 57 fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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