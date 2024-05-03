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        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılığa 3 gözaltı

        MERSİN'de sosyal medya hesaplarından sahte 'Bungalov kiralama' ilanları verip dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:10
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        Mersin'de sahte ilanla dolandırıcılığa 3 gözaltı
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        MERSİN'de sosyal medya hesaplarından sahte 'Bungalov kiralama' ilanları verip dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki çalışmalarında bazı kişilerin sosyal medyadan verdikleri sahte 'Bungalov kiralama' ilanıyla vatandaşları dolandırdıklarını belirledi. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Yenişehir ilçesinde bir adreste olduğu saptandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adresteki aramada 3 cep telefonu, 4 sim kart, 2 harddisk, 1 tablet, 2 laptop, 1 pos cihazı, 7 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 57 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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