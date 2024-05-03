Mersin'de terör operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN'de, PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda; sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tarsus, Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ekipler, çok sayıda materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.