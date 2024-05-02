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        Mersin'de yıldırım düşen evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 23:51 Güncelleme: 02.05.2024 - 23:51
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        Mersin'de yıldırım düşen evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Elvanlı Mahallesi'nde Haydar H'ye ait 2 katlı evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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