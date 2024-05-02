Mersin'de yıldırım düşen evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yıldırım isabet eden evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Elvanlı Mahallesi'nde Haydar H'ye ait 2 katlı evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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