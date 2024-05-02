1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kırmızı ışık kazasında sürücü gözaltında

MERSİN'de otomobili ile kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen A.D., yol kenarında duran Sultan Sedef'in (32) ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kazada kendisi de yaralanan A.D., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, dün sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Demirtaş Kavşağı’nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.D., 33 ARD 405 plakalı otomobili ile önce 3 yayaya, ardından da ağaca çarptı. Ağaç devrilirken, otomobil ise alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yayalardan Sultan Sedef’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Devrilen ağacın altında kalan yayalardan biri, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 yaya ile otomobil sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan sürücü A.D., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.