Mersin ve Adana'da yardım bahanesiyle dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Çalışma kapsamında ekipler, organize hareket ettiği belirlenen şebekenin Mersin ve Adana'da yardım kolisi dağıttıkları vatandaşların kimlik bilgilerini kopyaladıklarını, daha sonra banka hesapları açarak dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti.

Mersin ve Adana'da yardım kolisi dağıtma bahanesiyle iletişime geçtikleri vatandaşların kimlik bilgilerini kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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