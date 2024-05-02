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        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kırmızı ışık kazasında sürücü tutuklandı (2)

        TUTUKLANDIMersin'dekırmızı ışıkta geçtiği otomobiliyle yol kenarında duran Sultan Sedef'in (32) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alperen Danacıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:33
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        1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kırmızı ışık kazasında sürücü tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Mersin'dekırmızı ışıkta geçtiği otomobiliyle yol kenarında duran Sultan Sedef'in (32) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan Alperen Danacıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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