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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil satışlarında sert düşüş - Otomobil Haberleri

        Otomobil satışlarında sert düşüş

        Otomobil satışlarında rekorlar ile geçen uzunca bir dönemin sonuna gelindi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Nisan ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 22.3 küçüldü ve 75 bin 919 seviyesine geriledi

        Giriş: 03.05.2024 - 09:04 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:20
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        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı verilerini açıkladı.

        Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artarak 371 bin 438 adet olarak gerçekleşti.

        Ocak-Nisan dönemindeki otomobil satışlarına bakılacak olursa, yılın ilk 4 ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 16,62 artışla 294 bin 837 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 5.2 oranında azaldı ve 76 bin 601 adede düştü.

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        SATIŞLAR NİSAN'DA YÜZDE 22.3 AZALDI

        Otomotiv pazarında Nisan ayında ise uzun zamandan sonra ilk kez daralma yaşandı.

        ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Nisan ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Nisan ayına göre yüzde 22.3 küçüldü ve 75 bin 919 seviyesine düştü.

        Geçtiğimiz ay, otomobil satışları yüzde 20.61 oranında azaldı ve 61 bin 448 adet şeklinde kayıtlara geçti. Nisan'da gerçekleşen hafif ticari araç satışları da bir önceki yıla göre yüzde 28.6 azaldı ve 14 bin 471 adet olarak gerçekleşti.

        Nisan ayındaki düşüşe rağmen, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 16.2 arttı.

        PAZARDAKİ DARALMAYA 3 SEBEP

        Sektör yetkilileri, pazarda elde edilen bu sonuçların temel nedenin taşıt kredi faizlerinin yükselmesi olduğunu belirtiyor.

        Ayrıca, tüketicinin kredi başvurularında yaşadıkları sıkıntıların da satışların düşmesinde etkili olduğu aktarılıyor.

        Yüksek kredi maliyetlerinin filo satışlarının da istenen seviyede olmasını engellediği bildiriliyor.

        Öte yandan, yılın ilk üç ayında gerçekleşen satışların yüzde 40'ının ÖTV muafiyetli olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, ilk çeyreğin ardından fiyatların yükselmesinin ÖTV muafiyeti kapsamına giren model sayısını azalttığını bunun da satışlara yansıdığını vurguluyor.

        PAZARIN YÜZDE 88'İ A,B VE C

        Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görülüyor.

        C segmenti otomobiller 169 bin 720 adetle yüzde 57,6 pay, B segmenti otomobiller 88 bin 721 adetle yüzde 30,1 pay aldı.

        Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 54,1 pay, 159 bin 598 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,8 pay ve 78 bin 923 adet satış ile Sedan, yüzde 17.4 pay ve 51 bin 249 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

        ELEKTRİKLİ SATIŞLARI 3 KAT ARTTI

        Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise elektrikli otomobil satışlarında gerçekleşen 3 kat artış dikkat çekiyor.

        Ocak-Nisan döneminde benzinli otomobil satışları 192 bin 786 adetle yüzde 65.4 pay, hibrit otomobil satışları 43 bin 845 adetle yüzde 14.9 pay, dizel otomobil satışları 32 bin 676 adetle yüzde 11.1 pay, elektrikli otomobil satışları 23 bin 102 adetle yüzde 7.8 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 428 adetle yüzde 0.8 pay aldı.

        Vergi oranı düşük 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 283,2 artarak yüzde 6,9 pay, yüzded 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 23,3 artarak yüzde 1 pay aldı.

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