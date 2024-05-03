Dünya'nın antik kalıntısı: Theia! Dünya'da başka bir gezegenin enkazı mı var?

Ortaya çıkan çarpışma Theia'yı yok etti, Dünya'yı eritti ve sonunda iki cisim arasında karışan bazı malzemelerin Ay'a yayılmasına neden oldu; Ay, bazı tahminlere göre 40 yıl gibi kısa bir sürede oluştu. Çarpma anında güneş sistemi yaklaşık 50 milyon yaşındaydı. (Şu anda 4,5 milyar yaşında.)