Liseliler, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme alanlarını temizledi

MERSİN’in Erdemli ilçesinde lise öğrencileri, ‘Denizlere çöp atmayalım carettaları koruyalım’ sloganıyla caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası üreme alanlarında temizlik yaptı. Sahildeki temizlik, dronla görüntülendi.

Erdemli ilçesinde Arpaçbahsiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 50 kişilik grup, her yıl yaklaşık 300 kaplumbağanın yumurta bıraktığı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nün 3 kilometrelik sahilini temizledi. Daha çok odun parçaları ve plastik atıklarla karşılaşan öğrenciler, tek tek atıkları topladı. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında olduklarını belirten öğretmenlerden Serdar Kuş, "Türkiye’de bu yumurtlama alanlarının çok az sayıda olduğunu biliyoruz. Alata Sahili de carettalar için geniş bir alan. Bizler de öğrencilerimizle buraya gelerek temizlik yapmak istedik. Çünkü carettalar hassas hayvanlar, atıkların onlara engel olacağını düşündük" dedi. Temmuz ayından itibaren de yavruların yumurtadan çıkacağına dikkat çeken Kuş, alanın temiz kalmasının önemine değindi.