Mersin'de aranan zanlı saklandığı evde kıyafet dolabında yakalandı
Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, saklandığı evdeki kıyafet dolabında yakalandı.
Mersin'de hırsızlık suçundan aranan zanlı, saklandığı evdeki kıyafet dolabında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, polis ekipleri kent genelinde aranan kişilere yönelik 20 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 80 zanlı gözaltına alındı.
Ekipler, hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan B.K'yi saklandığı evde kıyafet dolabında yakaladı.
O anlar, ekiplerin kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.