Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G, E.K. ve K.P. tutuklandı, D.D. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kapsamda, O.G. tarafından kurulan suç örgütünün ilçede silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı ayrıca çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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