Mersin'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, O.G. tarafından kurulan suç örgütünün ilçede silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı ayrıca çeşitli suçlara karıştıkları tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.G, E.K, D.D, M.Y. ve K.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G, E.K. ve K.P. tutuklandı, D.D. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.