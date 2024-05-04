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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:10
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        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Kalyon Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 33 puan toplayan ve 18. sırada bulunan Hatayspor, 34 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

        Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Özhan Pulat, takımıyla çıkacağı ilk karşılaşmasında galibiyet elde ederek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

        Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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