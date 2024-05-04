Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

Hatayspor kafilesi, yarın saat 19.00'daki maç için bugün kara yoluyla Gaziantep'e hareket edecek.

Futbolcuların taktik ve dar alan çalıştığı idman, bir saat sürdü.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlılar, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

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