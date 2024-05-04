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        Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:33
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        Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlılar, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

        Futbolcuların taktik ve dar alan çalıştığı idman, bir saat sürdü.

        Hatayspor kafilesi, yarın saat 19.00'daki maç için bugün kara yoluyla Gaziantep'e hareket edecek.

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