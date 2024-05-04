Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasını sahneleyecek

Rejisörlüğü Kenan Korbek'e ait olan eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını Tarı Deniz, koro şefliğini Anıl Aydın ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz üstlenecek.

MDOB'un açıklamasına göre, 7 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki etkinliğin orkestra şefliğini Orkhan Hashimov yapacak.

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