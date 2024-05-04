Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Tosca" operasını sahneleyecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Giacomo Puccini'nin bestelediği "Tosca" operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'un açıklamasına göre, 7 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki etkinliğin orkestra şefliğini Orkhan Hashimov yapacak.
Rejisörlüğü Kenan Korbek'e ait olan eserin dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Aydan Çınar, ışık tasarımını Tarı Deniz, koro şefliğini Anıl Aydın ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Beydüz üstlenecek.
MDOB orkestrasının eşlik edeceği eserde çocuk korosu, solist ve koro sanatçıları sahne alacak.
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