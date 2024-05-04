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        Mersin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenen yolcu teknesi karaya oturdu

        Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle sürüklenen boş yolcu teknesi karaya oturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:55 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:55
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        Mersin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenen yolcu teknesi karaya oturdu
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle sürüklenen boş yolcu teknesi karaya oturdu.

        Yolcu teknesini iskeleye bağlayan halatlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle koptu.

        Denizde sürüklenen boş tekne karaya oturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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