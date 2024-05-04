Mersin'de kuvvetli rüzgar nedeniyle sürüklenen yolcu teknesi karaya oturdu
Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle sürüklenen boş yolcu teknesi karaya oturdu.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli rüzgar sebebiyle sürüklenen boş yolcu teknesi karaya oturdu.
Yolcu teknesini iskeleye bağlayan halatlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle koptu.
Denizde sürüklenen boş tekne karaya oturdu.
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