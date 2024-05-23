Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
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