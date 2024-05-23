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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 20:46 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:46
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        Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibi Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman yaptı.

        Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi.

        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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