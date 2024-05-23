Mersin'de veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanık hakim karşısında

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde veteriner kliniğinde tartıştığı müşteriyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Özdemir, hayatını kaybeden Mehmet Bozdoğan'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık, savunmasında, köpek eğitmeni olduğunu ve veteriner kliniğini nişanlısıyla işlettiğini söyledi.

Olay günü kliniğin üst katındaki evinde uyurken telefonunun çaldığını belirten Özdemir, çalışanların Mehmet Bozdoğan'ın borcuyla ilgili soru sorduğunu ve bunları cevapladıktan sonra tekrar uyuduğunu anlattı.

Klinik çalışanlarının tekrar kendisini arayıp yardım istediğini dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: "Mehmet Bozdoğan borcuna itiraz edip personelimize saldırıyormuş. Hemen aşağı indim. Personelim Mehmet Bozdoğan'ı dışarıya çıkartmıştı. Yanlarına gittiğimde Mehmet Bozdoğan ile aramızda arbede oldu. Elinde tabanca vardı. Namlusunu aşağı doğru tutup almaya çalıştım. Bu sırada tabanca ateş aldı. Olayın şokuyla içeriye kaçtım. Bize zarar verir diye iş yerindeki pompalı tüfekle korkutmak için arabasına ateş ettim."