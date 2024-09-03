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        Şarkıcı Simge Sağın, Mersin'de konser verdi

        Şarkıcı Simge Sağın, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 23:17 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:17
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        Şarkıcı Simge Sağın, Mersin'de konser verdi
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        Şarkıcı Simge Sağın, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.

        Göksu Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Sağın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sağın, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

        Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konserin ardından Sağın'a plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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