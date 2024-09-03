Şarkıcı Simge Sağın, Mersin'de konser verdi
Şarkıcı Simge Sağın, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.
Şarkıcı Simge Sağın, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.
Göksu Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Sağın, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sağın, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.
Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konserin ardından Sağın'a plaket takdim etti.
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