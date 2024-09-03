Şarkıcı Simge Sağın, Mersin'de konser verdi

Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.

Şarkıcı Simge Sağın, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.

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