Mersin'de dron destekli asayiş uygulaması yapıldı
Mersin'de polis ekiplerince dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Mersin'de polis ekiplerince dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kentte birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.
Dron kullanılan uygulamada ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.
Denetimlerde 230 araç sorgulandı, 12 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün belgesine el konuldu.
Ekipler, gerçekleştirilen denetimde sürücülere toplam 361 bin 543 lira para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.