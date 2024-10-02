Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de dron destekli asayiş uygulaması yapıldı

        Mersin'de polis ekiplerince dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de dron destekli asayiş uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de polis ekiplerince dron destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kentte birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

        Dron kullanılan uygulamada ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

        Denetimlerde 230 araç sorgulandı, 12 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 9 sürücünün belgesine el konuldu.

        Ekipler, gerçekleştirilen denetimde sürücülere toplam 361 bin 543 lira para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis istemiyle dava!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Bartın'da alarm! Su seviyesi 3 metre birden yükseldi
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        "Tüketiciyi yanıltan ifadelere toleransımız yok"
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Türkiye'de ilk kez sahilde görüldü! 'Parmak kopartan böcek!'
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Yılkı atlarını görmek isteyen aileye kırbaçlı saldırı!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Uzun namlulu ile yol kesmişlerdi! Flaş gelişme!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Sigorta nefestir
        Sigorta nefestir
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        Tam 5 gün oldu! Metruk binalar da arandı! Rojin'de yeni gelişme!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Denetimden kaçmaya çalışan sürücüler, dron kamerasına yakalandı
        Denetimden kaçmaya çalışan sürücüler, dron kamerasına yakalandı
        Tatlı sularda rastlanan 'parmak kopartan böcek', ilk kez deniz kıyısında gö...
        Tatlı sularda rastlanan 'parmak kopartan böcek', ilk kez deniz kıyısında gö...
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Mersin'de tefeci operasyonu; 13 gözaltı
        Mersin'de tefeci operasyonu; 13 gözaltı
        Mersin'de 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Mersin'de 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı