Mersin'de dron destekli asayiş uygulaması yapıldı

Dron kullanılan uygulamada ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kentte birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı.

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