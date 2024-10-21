Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici göreve başladı

        Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Mustafa Ekici görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici göreve başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Mustafa Ekici görevine başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende Ekici, Müdür Vekili İbrahim Akça'dan görevi devraldı.

        Ekici, kentte sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve erişimini artırmak için çalışacaklarını belirtti.

        Mersin'in potansiyelini sağlık alanında en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ekici, "Mevcut sağlık tesislerimizin modernizasyonu ve yeni yatırımlarla ilimizi sağlık altyapısı açısından daha ileri seviyeye taşımak için yoğun çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için sahada olacağım." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Bursa Ovası'nı besleyen dere kırmızıya büründü: "Kirli suyla sulanmış ürünleri yiyoruz"
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği

        Benzer Haberler

        Mersin'de yerli muzun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı
        Mersin'de yerli muzun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı
        Tarsus'ta seyir halindeki minibüs, alev alev yandı
        Tarsus'ta seyir halindeki minibüs, alev alev yandı
        Mersin'de minibüste çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de minibüste çıkan ve çalılık alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de veli toplantısı için gittiği okulda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        Mersin'de veli toplantısı için gittiği okulda mahsur kalan kişi kurtarıldı
        AK Parti Tarsus İlçe Başkanı yeniden Abdurrahman Altınsucu oldu
        AK Parti Tarsus İlçe Başkanı yeniden Abdurrahman Altınsucu oldu
        Lavabodayken veli toplantısı sona erdi, okulda mahsur kaldı
        Lavabodayken veli toplantısı sona erdi, okulda mahsur kaldı