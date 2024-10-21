Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici göreve başladı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Mustafa Ekici görevine başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende Ekici, Müdür Vekili İbrahim Akça'dan görevi devraldı.

Ekici, kentte sağlık hizmeti sunumunun kalitesini ve erişimini artırmak için çalışacaklarını belirtti.

Mersin'in potansiyelini sağlık alanında en iyi şekilde değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ekici, "Mevcut sağlık tesislerimizin modernizasyonu ve yeni yatırımlarla ilimizi sağlık altyapısı açısından daha ileri seviyeye taşımak için yoğun çaba göstereceğiz. Vatandaşlarımızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için sahada olacağım." ifadesini kullandı.