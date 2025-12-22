Habertürk
        Mersin Haberleri

        Mersin'de drift atan sürücüye 61 bin 164 lira ceza uygulandı

        Mersin'in Mut ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 61 bin 164 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 20:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:16
        Mersin'de drift atan sürücüye 61 bin 164 lira ceza uygulandı
        Mersin'in Mut ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 61 bin 164 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık'ta drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

        Ekipler, 42 ZA 732 plakalı aracın sürücüsüne 61 bin 164 lira ceza uyguladı.

        Abartı egzozun da takılı olduğu belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

