Mersin'de drift atan sürücüye 61 bin 164 lira ceza uygulandı

Abartı egzozun da takılı olduğu belirlenen otomobil, trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 20 Aralık'ta drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma yürüttü.

