Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu öğrencilerle kitap okudu
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, bir araya geldiği lise öğrencileriyle kitap okudu.
Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, bir araya geldiği lise öğrencileriyle kitap okudu.
Topsakaloğlu, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Limon'un eşlik ettiği Topsakaloğlu, öğrencilerle kitap okudu.
Topsakaloğlu, okuma alışkanlığının dil gelişimi, düşünme becerisi ve akademik başarıya katkı sağladığını belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.