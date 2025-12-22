Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge yıl içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yıl içinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:29 Güncelleme: 22.12.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge yıl içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yıl içinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

        Önge, yazılı açıklamasında, 2025'te hayata geçirdikleri projelerle ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti.

        Ulaşım konforunu artırmak için Ayvalı ve Akdeniz mahallelerinde yol çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Önge, araç filosunu yeni çöp aracıyla güçlendirerek temizlik hizmetlerinde verimliliği artırdıklarını, ilçe genelinde başlatılan "Her Mahalleye Taziye Çadırı" projesiyle vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduklarını anlattı.

        Önge, tarımsal ürünleri fuarlarda tanıtıp yerel üreticiyi desteklediklerini ve ilçenin kuruluş yıl dönümünde Gülnar Göleti'nin açılışını yaptıklarını, halk sağlığını koruma amacıyla da zabıta ekipleriyle fırın, pastane ve marketlerde sıkı denetimler yürüttüklerini ifade etti.

        Sosyal yardımlar, altyapı çalışmaları ve uluslararası işbirlikleriyle örnek belediyecilik sergilediklerini kaydeden Önge, şu değerlendirmede bulundu:

        "2025 yılı bizim için bir temel atma süreciydi. 2026 ise bu temelin üzerinde yükselen, refah düzeyi artmış, göç veren değil göç alan bir Gülnar'ın yılı olacak. Bizim sevdamız makam değil, Gülnar'ın geleceğidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Okul müdürünü vuran çocuğun babası da gözaltına alındı
        Okul müdürünü vuran çocuğun babası da gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu (2)
        Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu (2)
        12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu: O anlar kamerada
        12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu: O anlar kamerada
        Tarsus'un yöresel lezzetleri kayıt altına alınıyor
        Tarsus'un yöresel lezzetleri kayıt altına alınıyor
        Mersin'de balıkçılara ekipman desteği sürüyor
        Mersin'de balıkçılara ekipman desteği sürüyor
        Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu
        Ortaokul öğrencisi, okul müdürünü tüfekle vurdu