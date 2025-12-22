Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge yıl içinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yıl içinde yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Önge, yazılı açıklamasında, 2025'te hayata geçirdikleri projelerle ilçenin çehresini değiştirdiklerini belirtti.

Ulaşım konforunu artırmak için Ayvalı ve Akdeniz mahallelerinde yol çalışmalarını tamamladıklarını bildiren Önge, araç filosunu yeni çöp aracıyla güçlendirerek temizlik hizmetlerinde verimliliği artırdıklarını, ilçe genelinde başlatılan "Her Mahalleye Taziye Çadırı" projesiyle vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduklarını anlattı.

Önge, tarımsal ürünleri fuarlarda tanıtıp yerel üreticiyi desteklediklerini ve ilçenin kuruluş yıl dönümünde Gülnar Göleti'nin açılışını yaptıklarını, halk sağlığını koruma amacıyla da zabıta ekipleriyle fırın, pastane ve marketlerde sıkı denetimler yürüttüklerini ifade etti.

Sosyal yardımlar, altyapı çalışmaları ve uluslararası işbirlikleriyle örnek belediyecilik sergilediklerini kaydeden Önge, şu değerlendirmede bulundu:

"2025 yılı bizim için bir temel atma süreciydi. 2026 ise bu temelin üzerinde yükselen, refah düzeyi artmış, göç veren değil göç alan bir Gülnar'ın yılı olacak. Bizim sevdamız makam değil, Gülnar'ın geleceğidir."