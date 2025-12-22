Mersin'in Akdeniz ilçesinde ağaçlar bakımdan geçirildi

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korumaya yönelik çalışmaların ​​​​​​​kesintisiz süreceğini kaydetti.

Zabıta ve polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, ağaç dalları iş makineleriyle toplanıp mahalleden çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 5338 Sokak'taki ağaçlarda kış bakımı yaptı.

