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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 17:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:31
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz,

        Mersin Spor: Cobbs 12, Pineiro 12, Emre Tanışan 13, Cruz 12, Kairys, Olaseni 20, Kartal Özmızrak 1, Simmons 2, Deniz Kılıçlı, Canberk Kuş 7, Tevfik Akdamar

        TOFAŞ: Yiğitcan Saybir 8, Trifunovic 3, Demircan Demir, Pasecniks 6, Obrien 5, Reed 14, Özgür Cengiz 3, Tolga Geçim 7, Berk Demir 7, Bankston 5

        1. Periyot: 19-14

        Devre: 43-31

        3. Periyot: 59-43

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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