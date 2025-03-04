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        Mersin'de usulsüz akaryakıt ürettikleri öne sürülen 6 zanlı tutuklandı

        Mersin'de usulsüz akaryakıt ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:15 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:23
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        Mersin'de usulsüz akaryakıt ürettikleri öne sürülen 6 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de usulsüz akaryakıt ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde usulsüz yöntemlerle üretilen akaryakıtın piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

        Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda usulsüz üretilen 36 bin litre akaryakıt, 3 kaynatıcı, 17 yakıt tankı, 14 IBC tankı (sıvı maddelerin muhafaza edildiği depo), motopomp, filtre düzeneği ve eşanjör (ısı değiştirici) ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Ele geçirilen akaryakıt, Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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