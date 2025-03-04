Mersin'de usulsüz akaryakıt ürettikleri öne sürülen 6 zanlı tutuklandı

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarındaki aramalarda usulsüz üretilen 36 bin litre akaryakıt, 3 kaynatıcı, 17 yakıt tankı, 14 IBC tankı (sıvı maddelerin muhafaza edildiği depo), motopomp, filtre düzeneği ve eşanjör (ısı değiştirici) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde usulsüz yöntemlerle üretilen akaryakıtın piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma gerçekleştirildi.

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