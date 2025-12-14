Habertürk
        Giriş: 14.12.2025 - 20:05 Güncelleme: 14.12.2025 - 20:05
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

        Mersin Spor: OIaseni 7, Cowan 8, Cruz 7, Efe Ergi Tırpancı 2, White 7, Cobbs 20, Kartal Özmızrak, March 16, Leon Apaydın 3, Koray Çekici 4, Chassang 9

        Esenler Erokspor: Pangos 12, Simmons 12, Cornelie 14, Egehan Arna 15, Love 14, Crawford 15, Erten Gazi 2, Galloway 2, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu 2

        1. Periyot: 21-28

        Devre: 45-44

        3. Periyot: 63-73

        MERSİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

