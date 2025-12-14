Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Fevzi İnan görevine başladı

        AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Fevzi İnan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:09
        AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Fevzi İnan görevine başladı
        AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığına atanan Fevzi İnan, görevine başladı.

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partisinin Tarsus İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede yeni bir dönemin "kapısını araladıklarını" belirterek, İnan'a başarı diledi.

        İnan da görevi onurla üstlendiğini, ilçeye hizmet etmek için çalışacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurban kesen partililer, dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

