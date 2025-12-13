Habertürk
Habertürk
        Mersin Haberleri

        EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mersin'in Tarsus ilçesindeki hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:09
        EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mersin'in Tarsus ilçesindeki hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Şehitmustafa Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılışına EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, EMŞAV Tarsus İlçe Başkanı Sinan Bulur, vakıf üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.

        Programda şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

        Edilen duanın ardından hizmet binasının açılışı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

