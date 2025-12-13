EMŞAV Tarsus hizmet binası açıldı
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mersin'in Tarsus ilçesindeki hizmet binası, düzenlenen törenle açıldı.
Şehitmustafa Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılışına EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, EMŞAV Tarsus İlçe Başkanı Sinan Bulur, vakıf üyeleri ve diğer ilgililer katıldı.
Programda şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.
Edilen duanın ardından hizmet binasının açılışı yapıldı.
