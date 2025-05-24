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        Mersin'deki "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı

        Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:57
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        Mersin'deki "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı
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        Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, kentin kültürel mirasının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla hazırlanan "Tarihi Kilikya Yolu" toplamda 38 etaptan oluşuyor.

        İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit etaplarıyla 4 ana bölümde şekillendirilen yola uluslararası standartlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları asıldı.

        Hazırlıkların tamamlanmasının ardından doğaseverler "Tarihi Kilikya Yolu"nda yürüyüş yapmaya başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, projenin kent turizmi için önemli olduğunu belirterek, kentin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini deneyimlemek isteyen ziyaretçileri "Tarihi Kilikya Yolu"na beklediklerini kaydetti.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tarihi Kilikya Yolu Proje Koordinatörü Ahmet Tarakçı da kentin açık hava müzesi olduğunu ifade etti.

        "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçilerin 5 büyük kanyonu geçebileceğini belirten Tarakçı, şöyle devam etti:

        "Yürüyüş yapanlar 9'a yakın kalenin içinden geçecekler ama yakın yerlere yönelirseler yaklaşık 15 kale görmeleri mümkün. 38 etap içinde kışın ve yazın yürünecek yerler de var. Özellikle Toroslar bölgesindeki kervan ve göç yollarında, Mayıs ayından başlanıp Aralık ayına kadar yürünebilir. Sonra kış dönemine girileceği için teçhizatlı yürümek gerekir. Uluslararası standartlarda işaretlemeler var. İşaretleri göremezseniz, telefonunuzdan uygulamayla her 200 metrede bir 360 derece yapılan yer çekimleriyle alanda nasıl nereye gideceğinizi fotoğrafıyla beraber görebileceksiniz. Alan içerisinde yürüyüşçünün hiçbir şekilde kuşkuya düşeceği bir sürpriz yok."

        Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kilikya Yolu Yaşatma Derneği işbirliği tarafından hayata geçirilen projenin tanıtımı 17 Mayıs'ta yapılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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