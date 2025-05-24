Mersin'deki "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı

Mersin'de, 5 yılda tamamlanan 550 kilometrelik "Tarihi Kilikya Yolu"nda ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, kentin kültürel mirasının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılması amacıyla hazırlanan "Tarihi Kilikya Yolu" toplamda 38 etaptan oluşuyor.

İpek Yolu, Toroslar, Olba ve Afrodit etaplarıyla 4 ana bölümde şekillendirilen yola uluslararası standartlarda yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları asıldı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından doğaseverler "Tarihi Kilikya Yolu"nda yürüyüş yapmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Eylem Eren, projenin kent turizmi için önemli olduğunu belirterek, kentin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini deneyimlemek isteyen ziyaretçileri "Tarihi Kilikya Yolu"na beklediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tarihi Kilikya Yolu Proje Koordinatörü Ahmet Tarakçı da kentin açık hava müzesi olduğunu ifade etti.