Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.A. (35) yönetimindeki 33 B 0137 plakalı otomobil, Gökçebelen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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