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        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 01:58 Güncelleme: 11.07.2025 - 01:58
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        Mersin'de refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.A. (35) yönetimindeki 33 B 0137 plakalı otomobil, Gökçebelen Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ş.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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