Anamur'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Alevi Kültür Dernekleri Anamur Şubesi tarafından Kaşdişlen Cemevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz de katıldı.
Duru, buradaki konuşmasında, "Muharrem ayı, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve paylaşmanın pekiştiği özel bir zaman dilimidir. Aşure ise bu değerlere hayat veren önemli bir semboldür." dedi.
Konuşmanın ardından katılımcılara aşure dağıtıldı.
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