Mersin'de birbirlerinin araçlarına kasıtlı çarpıp kavga eden 5 kişi gözaltına alındı

Aynı güzergahta ilerleyen Aybike K'nin eşi Ahmet K. de 33 CAV 76 plakalı kamyonetiyle trafik ışıklarında bekleyen Ayşegül A'nın aracına ve kocası Süleyman A'nın sürdüğü 33 S 3555 plakalı minibüse çarptı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda Ayşegül A. idaresindeki 07 EDA 82 plakalı otomobil, kavşakta dönüş için bekleyen Aybike K'nin kullandığı 33 ZR 795 plakalı otomobile çarpıp yoluna devam etti.

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