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        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:05
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        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Önge, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirtti.

        Vatandaşların, 15 Temmuz'da demokrasiye ve vatana sahip çıktığını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

        "Canlarını feda eden şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz milletimizin hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Onların destansı mücadelesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olacağının en büyük göstergesidir. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

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