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        Kaymakam Duru'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:30
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        Kaymakam Duru'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Anamur Kaymakamı Kemal Duru, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Duru, mesajında, 15 Temmuz'un Türk milletinin vatanı ve bayrağı uğruna canını feda etmeye her zaman hazır olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

        Şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Duru, "Başta 15 Temmuz gecesi şehit olan kahramanlarımız olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadesini kullandı.

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