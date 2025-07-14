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        Kavgada tabancayla vuruldu; 58 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:38 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:40
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        Kavgada tabancayla vuruldu; 58 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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        MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan kavgada N.U. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Salim Takan (30), yoğun bakımda devam eden tedavisinin 587inci günü yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 18 Mayıs gün Dedeler Mahallesi’nde meydana geldi. Salim Takan, iddiaya göre kavga ettiği N.U. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Takan, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından gözaltına alınan N.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Takan, 58 gün sonra doktorların müdahalesini rağmen hayatını kaybetti. Takan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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