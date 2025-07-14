Bozyazı'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Tekeli Mahallesi'nin Hayıtbükü mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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