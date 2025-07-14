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        Bozyazı'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:12
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        Bozyazı'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Tekeli Mahallesi'nin Hayıtbükü mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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