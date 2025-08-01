AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez'den Bozyazı'ya ziyaret

Söylemez, buradaki orman işletme personeline Bursa'daki yangında verdikleri destek için teşekkür etti.

Daha sonra Bozyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Söylemez, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aksaz Orman İşletme Deposuna da ziyarette bulundu.

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