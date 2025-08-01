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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Akkuyu NGS'yi ziyaret etti

        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:35
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Demircan, Akkuyu NGS'yi ziyaret etti
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        ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan liderliğindeki heyet, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına iki günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

        Ziyaret kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) temsilcilerinin yanı sıra, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Akkuyu Nükleer A.Ş., projenin ana yüklenici şirketlerinin yöneticileri ve yapım sahası bölge idare yetkililerinin katılımıyla koordinasyon toplantıları gerçekleştirildi.

        Taraflar, projenin durumu, finansmanı, lisanslama süreçleri, işletme personelinin eğitimi, fiziksel koruma gibi konuları görüşürken, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh heyete yapımı devam eden santralin 1’inci ünitesine ait reaktör binası ile ana ekipman montajının tamamlanmakta olduğu güç dağıtım sistemi ve genel saha tesisleri gibi önemli noktaları gezdirdi.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan konuyla ilgili olarak, “Büyüyen ekonomimiz için çevre dostu bir baz yük elektrik kaynağı gerekli ve nükleer enerji bunu sağlıyor. Saha ziyaretimiz sırasında proje çalışmaları hakkında gerekli tüm bilgileri aldık. Akkuyu NGS projesi, ilgili tarafların sürekli iş birliği ile hayata geçiriliyor” açıklamasında bulundu.

        Toplantılara video konferans ile katılan Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kirill Komarov da “Bir nükleer santralin yapımı, farklı tarafların yer aldığı büyük bir altyapı projesidir. Koordinasyonun sağlanması, projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin ana koşullarından biridir. Türk kurumlarıyla yapıcı diyaloğumuza değer veriyor ve bu sayede projenin daha da istikrarlı bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz” dedi.

        Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko ise konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Proje, değişen dış koşullarda hayata geçiriliyor. Türk tarafı ile yakın iş birliği içinde, sahadaki çalışma planını uygularken, projenin kesintisiz finansmanını sağlama konularını çözmek için çalışıyoruz. Katılımcıların karşılıklı anlayışı ve projede ortak çalışma deneyimi, projenin ilerlemesinin anahtarı olmaya devam ediyor.”

        Akkuyu NGS sahasında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda taraflar, projenin kararlaştırılan takvime uygun olarak ilerlemesini sağlamak için ortak çalışma konusunda anlaştılar.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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