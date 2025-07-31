Anamur'da Kur'an kursu öğrencilerinden "Filistin'e Destek" etkinliği
Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz Kur'an kursunda "Filistin'e Destek" etkinliği gerçekleştirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz Kur'an kursunda "Filistin'e Destek" etkinliği gerçekleştirildi.
Hz. Ebubekir Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, "Filistin'e Destek" etkinliğinde bir araya geldi.
Öğrenciler, çizdikleri resimlere kardeşlik ve barış mesajları ile dualar yazdı.
Programa katılan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da duyarlıklılardan dolayı öğrencileri tebrik etti.
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