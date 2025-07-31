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        Anamur'da Kur'an kursu öğrencilerinden "Filistin'e Destek" etkinliği

        Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz Kur'an kursunda "Filistin'e Destek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:39
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        Anamur'da Kur'an kursu öğrencilerinden "Filistin'e Destek" etkinliği
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, yaz Kur'an kursunda "Filistin'e Destek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Hz. Ebubekir Camisi'nde yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler, "Filistin'e Destek" etkinliğinde bir araya geldi.

        Öğrenciler, çizdikleri resimlere kardeşlik ve barış mesajları ile dualar yazdı.

        Programa katılan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da duyarlıklılardan dolayı öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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