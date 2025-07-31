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        Mersin'de pasajda ölü bulunan çocuğun şüpheli tarafından kovalanması kamerada

        Mersin'in Anamur ilçesinde pasajda ölü bulunan çocuğun, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:51
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        Mersin'de pasajda ölü bulunan çocuğun şüpheli tarafından kovalanması kamerada
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        Mersin'in Anamur ilçesinde pasajda ölü bulunan çocuğun, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki pasajda 29 Temmuz'da 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda, pasajda cansız bedeni bulunan Güner'in, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli N.U. tarafından olayın yaşandığı gece kovalandığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca, 29 Temmuz Salı saat 03.12 sıralarında sokakta önde yürüyen Güner'in aralarında mesafe olan N.U. ile zaman zaman konuşması kaydedildi. Görüntülerde, bir süre sonra sokakta bekleyip el hareketleriyle Güner'i yanına çağıran N.U'nun, elindeki poşeti kaldırıma bırakıp yaklaşık 30 metre uzaklıktan çocuğu kovalamaya başlaması yer aldı.

        - Olay

        Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz'da saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. (24) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, polis tarafından gözaltına alınan şüpheli N.U. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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