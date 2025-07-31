Gülnar'da düzenlenen "Çocuk Festivali" sona erdi
Mersin'de Gülnar Belediyesince organize edilen "Çocuk Festivali" başladı.
Mersin'de Gülnar Belediyesince organize edilen "Çocuk Festivali" başladı.
Pazar Alanı'nda gerçekleşen festival 5 gün sürdü.
Festival kapsamında, çocuklara yönelik çeşitli eğlence ve etkinlikler düzenlendi.
Belediye Başkanı Fatih Önge, organizasyonun kapanış programında, çocuklara verdikleri karne sözünü tutuklarını söyledi.
Festivalle Gülnar'da bir ilke imza attıklarını belirten Önge, "Beş gün süren, cıvıl cıvıl kahkahaların ve rengarenk hayallerin gökyüzüne karıştığı ilk Çocuk Festivali'miz sona erdi. Bu anlamlı etkinliğin her anı, benim için bir gurur vesilesi oldu. Gülnar Çocuk Festivali'ni geleneksel hale getireceğiz." diye konuştu.
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