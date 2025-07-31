Mersin'de "bakımevindeki hayvanların öldüğü" iddiasına belediyeden açıklama:

Mersin Büyükşehir Belediyesinden, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezi'ndeki kedi ve köpeklerin öldüğü iddiasına ilişkin, "Çekilen görüntüler hayvanların tedavi öncesine ait bakımevine ilk geldiği andaki görüntülerdir. Tedavileri titizlikle sürdürülen söz konusu kedi ve köpeklerin son durumlarını gösteren görüntüler kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklaması yapıldı.

Belediyenin açıklamasında, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezi ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin 3 bakımevi, 1 kısırlaştırma merkezi ve 1 doğal yaşam alanı ile sokak hayvanlarına yönelik hizmet verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi verilerine göre 2024'te 20 bin 21, 2025'te ise 11 bin 704 kazalı, yaralı ve hasta kedi, köpek ihbarı ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek tedavileri gerçekleştirilmiştir. Özellikle trafik kazası geçirmiş olan ya da uzun süre doğal ortamda ağız, üst solunum yolu veya deri enfeksiyonu geçiren hayvanlar geç fark edilmeleri nedeniyle çok kötü durumda bakımevine getirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.