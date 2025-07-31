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        Mersin'de "bakımevindeki hayvanların öldüğü" iddiasına belediyeden açıklama:

        Mersin Büyükşehir Belediyesinden, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezi'ndeki kedi ve köpeklerin öldüğü iddiasına ilişkin, "Çekilen görüntüler hayvanların tedavi öncesine ait bakımevine ilk geldiği andaki görüntülerdir. Tedavileri titizlikle sürdürülen söz konusu kedi ve köpeklerin son durumlarını gösteren görüntüler kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:38
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        Mersin'de "bakımevindeki hayvanların öldüğü" iddiasına belediyeden açıklama:
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        Mersin Büyükşehir Belediyesinden, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezi'ndeki kedi ve köpeklerin öldüğü iddiasına ilişkin, "Çekilen görüntüler hayvanların tedavi öncesine ait bakımevine ilk geldiği andaki görüntülerdir. Tedavileri titizlikle sürdürülen söz konusu kedi ve köpeklerin son durumlarını gösteren görüntüler kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklaması yapıldı.

        Belediyenin açıklamasında, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Merkezi ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Büyükşehir Belediyesinin 3 bakımevi, 1 kısırlaştırma merkezi ve 1 doğal yaşam alanı ile sokak hayvanlarına yönelik hizmet verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Mersin Tek Noktadan Çözüm Merkezi verilerine göre 2024'te 20 bin 21, 2025'te ise 11 bin 704 kazalı, yaralı ve hasta kedi, köpek ihbarı ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek tedavileri gerçekleştirilmiştir. Özellikle trafik kazası geçirmiş olan ya da uzun süre doğal ortamda ağız, üst solunum yolu veya deri enfeksiyonu geçiren hayvanlar geç fark edilmeleri nedeniyle çok kötü durumda bakımevine getirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Kentte hayvansever olarak bilinen ve yaklaşık 7 aydır bakımevine gelerek temizlik işlerine destek veren kişinin 23 Haziran'da işe alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "28 Temmuz'da barınak yetkilerine bilgi vermeden istifa eden bu personelimiz, kendi sorumluluk alanında bulunan temizlik, beslenme ve hasta hayvanları teknik personele bildirme görevi olduğu için gerek kendi çektiği gerekse bakıcı personelin çektiği görüntülerin de işi gereği elinde bulunması nedeniyle akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmış ve olumsuz algı oluşturmaya çalışmıştır. Bakımevimiz daha önceki yıllarda olduğu gibi ziyarete açık olup yapılan iş ve işlemlerle ilgili vatandaşlarımız tarafından her gün saat 10.00 ile 15.00 aralığında ziyaret edilebilmektedir. Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şikayete konu olan bölümler ve hayvanlar denetlenmiştir. Çekilen görüntüler hayvanların tedavi öncesine ait bakımevine ilk geldiği andaki görüntülerdir. Tedavileri titizlikle sürdürülen söz konusu kedi ve köpeklerin son durumlarını gösteren görüntüler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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