        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:58 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.

        Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara broşür de dağıttı.

