Bozyazı ilçesinde esnaf ve vatandaşlar polis ekiplerince bilgilendirildi
Giriş: 28.02.2026 - 11:58 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler ile Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verildi.
Ekipler, çalışma kapsamında vatandaşlara broşür de dağıttı.
